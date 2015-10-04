Президент Турции считает серьезной ошибкой действия России в Сирии

«Предпринимаемые Россией шаги и кампания по бомбардировкам в Сирии неприемлемы. К сожалению, Россия делает серьезную ошибку», - заявил Эрдоган, передает Газета.ру.

Сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с российским президентом действия РФ в Сирии.

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Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон также назвал ужасной ошибкой военные действия России в Сирии.

Сегодня в минобороны РФ заявили о десяти нанесенных авиаударах по сирийской территории.