Президент Турции считает серьезной ошибкой действия России в Сирии
15:20, 04 октября 2015Мир
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Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия российских властей в Сирии серьезной ошибкой.
REUTERS
«Предпринимаемые Россией шаги и кампания по бомбардировкам в Сирии неприемлемы. К сожалению, Россия делает серьезную ошибку», - заявил Эрдоган, передает Газета.ру.
Сообщалось, что Эрдоган намерен обсудить с российским президентом действия РФ в Сирии.
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Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон также назвал ужасной ошибкой военные действия России в Сирии.
Сегодня в минобороны РФ заявили о десяти нанесенных авиаударах по сирийской территории.
Россия пятый день подряд бомбит Сирию
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