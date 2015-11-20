Жители Новой Зеландии выберут новый флаг для своего государства

Жители Новой Зеландии на общенациональном референдуме определят, каким будет флаг их государства.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по почте около 3 млн новозеландцев получат бюллетени с 5 различными вариантами государственного флага. Из них предстоит выбрать один. О том, какой выйдет в финал, станет известно к середине декабря. В марте следующего года за новый символ проголосуют окончательно. Во втором туре предстоит выбрать между вариантом, который победит в стартующем сегодня раунде, и более чем 100-летним символом островного государства, который действует в настоящее время.

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Сегодняшний государственный флаг представляет собой синие полотнище с британским с Юнион Джеком в левой верхней четверти и четырьмя красными звёздами с созвездия Южный крест белой окантовкой в правой части. По мнению правительства, этот флаг символизирует ушедшую в прошлое колониальную эпоху и нуждается в замене.

С начала этого года комиссия рассмотрела около 10 тыс. вариантов и остановила свой выбор на тех, где изображен неофициальный символ страны – ветка новозеландского папоротника. Один из предложенных к голосованию флагов – набор геометрических треугольников. Ни один из предложенных вариантов Юнион Джека не содержит.

Вопрос о смене государственного символа поднимается в Веллингтоне с конца 70-х. Тем не менее, две трети жителей страны в ходе проведенных в конце октября опросов высказывались за сохранение нынешнего флага.