Жители Новой Зеландии выберут новый флаг для своего государства
Ни один из предложенных вариантов Юнион Джека не содержит.
Жители Новой Зеландии на общенациональном референдуме определят, каким будет флаг их государства.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по почте около 3 млн новозеландцев получат бюллетени с 5 различными вариантами государственного флага. Из них предстоит выбрать один. О том, какой выйдет в финал, станет известно к середине декабря. В марте следующего года за новый символ проголосуют окончательно. Во втором туре предстоит выбрать между вариантом, который победит в стартующем сегодня раунде, и более чем 100-летним символом островного государства, который действует в настоящее время.
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Сегодняшний государственный флаг представляет собой синие полотнище с британским с Юнион Джеком в левой верхней четверти и четырьмя красными звёздами с созвездия Южный крест белой окантовкой в правой части. По мнению правительства, этот флаг символизирует ушедшую в прошлое колониальную эпоху и нуждается в замене.
С начала этого года комиссия рассмотрела около 10 тыс. вариантов и остановила свой выбор на тех, где изображен неофициальный символ страны – ветка новозеландского папоротника. Один из предложенных к голосованию флагов – набор геометрических треугольников. Ни один из предложенных вариантов Юнион Джека не содержит.
Вопрос о смене государственного символа поднимается в Веллингтоне с конца 70-х. Тем не менее, две трети жителей страны в ходе проведенных в конце октября опросов высказывались за сохранение нынешнего флага.