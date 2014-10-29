В Новой Зеландии проведут референдум о смене флага

Об этом объявил премьер-министр страны Джон Кей, передает Би-би-си. Критики нынешнего флага говорят, что он слишком похож на флаги других стран, бывших британскими колониями.

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Процедура референдума пройдет в 2 этапа. В конце следующего года граждане будут выбирать новый дизайн флага из нескольких вариантов, которые в свою очередь выберет комиссия из известных новозеландцев.

На втором этапе, который запланирован на 2016 год, жителям страны нужно будет выбрать, сделать ли выбранный годом ранее флаг официальным или сохранить старый.

В комитет, который будет отвечать за подготовку к референдуму, войдут по одному представителю от всех политических партий страны.

По словам Джона Кея, новый флаг должен давать больше представления о Новой Зеландии.