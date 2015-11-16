США уничтожили в Сирии колонну из 116 нефтевозов ИГИЛ - The New York Times

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

Согласно сообщению, в результате удара четырех штурмовиков А-10 и самолетов огневой поддержки АС-130, взлетевших с турецкой авиабазы, возле города Дейр-эз-Зор были сожжены 116 автомобилей, перевозивших сырую нефть.

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Как заявили американские военные, операция была разработана задолго до терактов в Париже и является частью крупномасштабной операции «Приливная волна II», целью которой является подрыв экономической базы ИГ.

Отмечается, что ранее ВВС США воздерживались от ударов по нефтеконвоям ИГ — как объяснял Пентагон, из-за возможных жертв среди гражданского населения.

В этот раз за час до начала операции два самолета F-15 разбросали листовки над трассой, призывая водителей оставить свои автомобили и покинуть район бомбометания. «Приливная волна II» получила название в честь операции времен Второй мировой войны, в ходе которой американские ВВС наносили удары по нефтеносному району Плоешти в Румынии, чтобы лишить Германию и ее союзников топлива.