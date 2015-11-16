В Индии больше 70 человек стали жертвами наводнения

Как сообщает агентство, между 11 и 15 ноября погибли 12 человек, некоторые из них утонули, некоторые погибли в результате обрушения стены. Главный министр штата Джаярам Джаялалитха объявила о компенсации семьям погибших в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов), передает РИА Новости.

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Область пониженного атмосферного давления установилась над Бенгальским заливом у берегов Тамилнаду 9 ноября, вызвав проливные дожди и наводнения в некоторых районах штата. Синоптики предупредили о том, что в ближайшие несколько дней проливные дожди продолжатся.