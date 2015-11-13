Reuters: ФБР не участвует в расследовании катастрофы российского лайнера в Египте

Об этом сообщают источники в этих ведомствах, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Представитель ФБР заявил, что бюро предложило египетским и российским экспертам помощь и экспертно-криминалистическую поддержку, но по состоянию на четверг предложения не были приняты.

Представитель NTSB заявил, что за последние несколько дней агентство на неофициальной основе консультировало египетских следователей по телефону по некоторым вопросам, но никакого официального соглашения не было.

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В ведомстве отметили, что обычной практикой является приглашение Национального совета безопасности на транспорте США для расследования авиационных происшествий в разных странах.

ФБР же включается в расследование за рубежом, если возможной причиной катастрофы мог быть терроризм.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты Национального управления по безопасности на транспорте США в ближайшее время отправятся на Синайский полуостров, чтобы присоединиться к расследованию авиакатастрофы самолета А321 российской авиакомпании "Когалымавиа". Но тогда не уточнялось, войдут ли в эту группу сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).