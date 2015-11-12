Эксперты из США присоединятся к расследованию катастрофы А321 - СМИ

Об этом сообщила в среду телекомпания CNN, передает ТАСС.

По сведениям ее источников, "эксперты управления ждут сигнала, чтобы отправиться в Египет". Они получили подтверждение того, что египетская сторона готова их принять. Пока не уточняется, войдут ли в эту группу сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

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Ранее УНИАН сообщал, что Египет одобрил участие американского Федерального бюро расследований (ФБР) и других экспертов из США в расследовании катастрофы российского самолета А321. Министр иностранных дел Самех Шукри отметил, что Египет не возражает против участия в следственных действиях сотрудников ФБР, поскольку в производстве устанавливаемых на самолетах Airbus двигателей участвуют и Соединенные Штаты.