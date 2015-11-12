В ряде стран Европы арестовали 15 исламистов, планировавших теракты

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянской полиции, передает "ЕвроПравда". Потенциальные террористы были задержаны в Италии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Германии и Швейцарии.

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Боевики планировали атаки против норвежских и британских дипломатов на Ближнем Востоке, а также политиков в Норвегии.

При этом полиция не сообщила никакой дополнительной информации о потенциальных целях или временных рамках атак.

Во время рейда в частности, были задержаны представители террористической группы Rawti Shax, которая намеревалась свергнуть курдское правительство на севере Ирака.

"Это было невероятно сложное расследование, которое продолжается уже в течение пяти лет", - сказал глава подразделения по борьбе с мафией и антитеррористической деятельности Италии Франко Роберти.

В целом было выдано 17 ордеров на арест, 15 подозреваемым они были вручены сразу.