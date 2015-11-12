Россия выпустит купюру, посвященную аннексированному Крыму

Об этом сообщил находящийся на полуострове первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский, передает ТАСС.

"Я приехал в Крым, чтобы согласовать с двумя губернаторами (Крыма и Севастополя) дизайн купюры, посвященной Крыму, которая поступит в свободное обращение в декабре тиражом 20 миллионов", - пояснил он.

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Новая купюра, уточнил Лунтовский, "будет выпущена в необычных цветах - на ней будут символы Крыма и Севастополя".

При этом стоит отметить, что номинал купюры пока не называется.