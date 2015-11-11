Россия вводит безвизовый режим с Боливией
16:10, 11 ноября 2015Мир
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Правительство РФ одобрило проект соглашения о введении безвизового режима с Боливией, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
REUTERS
"Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Боливийской Стороной проект соглашения между правительством многонационального государства Боливия о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан многонационального государства Боливия", — говорится в тексте документа, пишет Росбалт.
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МИД РФ поручено по достижении договоренности с Боливийской стороной подписать соглашение от имени российского кабинета министров, разрешив вносить изменения, не имеющие принципиального характера.
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