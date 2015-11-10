Франция временно возобновляет контроль на госгранице - посольство

Об этом говорится в пояснении на сайте посольства Франции в Украине.

"Возобновление контроля на границах, которое введено французскими властями на период с 13 ноября по 13 декабря 2015 года, призвано способствовать успешному проведению СОР 21 (с 30 ноября по 11 декабря) в атмосфере спокойствия и безопасности", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что введенный механизм предусматривает, что на всех французских пограничных пропускных пунктах украинские граждане будут вынуждены предъявить документы, на основании которых они имеют разрешение на перемещение или пребывание в пределах Франции (действующая шенгенская или национальная французская виза, страховой полис и подтверждение предоставления жилья в случае приглашения от частного лица). Таким образом, при условии наличия таких документов, все граждане, которые имеют действующую шенгенскую или национальную французскую визу, выданные посольством Франции в Украине или любым посольством другой страны-члена Шенгенского пространства, будут допущены на территорию Франции и Шенгенского пространства.

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Как сообщал УНИАН, в Париже ожидают подписания всеми членами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата соглашения о недопущении повышения глобальной температуры на 2%.