The Sunday Times назвало имя организатора взрыва на борту А321

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на неназванные источники, передает Новое Время.

Руководители спецслужб считают, что самолет А321 потерпел крушение вследствие взрыва бомбы, заложенной ответвлением ИГИЛ на Синайском полуострове.

Лидер группы, Абу Усама Аль-Масри, египтянин и духовное лицо, заключил пакт с ИГ в прошлом году в Сирии.

Британские власти подтверждают эту информацию. В издании пишут, что Лондон планирует помочь Москве и Каиру в миссии по устранению или захвату аль-Масри.

Читайте такжеСМИ: египетские эксперты подтвердили взрыв бомбы на борту российского самолета

Как сообщал УНИАН, представитель комиссии Египта по расследованию катастрофы заявляет, что показания и анализы звука на записи черного ящика указывают на то, что это была бомба.