Власти Египта сообщили о наличии повреждений на "черном ящике" разбившегося А321

Об этом заявили в министерстве авиации Египта, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

При этом, как отмечается, бортовой самописец, находившийся в кабине пилотов упавшего лайнера, был частично поврежден.

Читайте такжеНа месте крушения А321 найдены значимые для следствия предметы – СК РФ

Согласно сообщению, для извлечения данных из него потребуется время.

Как сообщал УНИАН, по данным источника в следственной группе, причиной падения российского самолета Airbus A321 на Синайском полуострове стал взрыв в двигателе.