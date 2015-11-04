Власти Египта сообщили о наличии повреждений на "черном ящике" разбившегося А321
19:05, 04 ноября 2015Мир
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Данные черного ящика самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", разбившегося на Синае, были извлечены, эксперты уже оценили их состояние и приступили к анализу информации.
REUTERS
Об этом заявили в министерстве авиации Египта, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.
При этом, как отмечается, бортовой самописец, находившийся в кабине пилотов упавшего лайнера, был частично поврежден.
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Согласно сообщению, для извлечения данных из него потребуется время.
Как сообщал УНИАН, по данным источника в следственной группе, причиной падения российского самолета Airbus A321 на Синайском полуострове стал взрыв в двигателе.
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