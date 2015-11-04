В Минобороны РФ оценили численность воюющих на стороне ИГИЛ иностранцев

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если они вернутся домой, неся с собой потенциал насилия и экстремизма, то будут пропагандировать радикальные идеи в наших странах или станут организаторами диверсий», - считает замминистра.

По его словам, не допустить возвращения боевиков домой - ключевая совместная задача.

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