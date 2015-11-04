В Минобороны РФ оценили численность воюющих на стороне ИГИЛ иностранцев
08:07, 04 ноября 2015Мир
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По словам замминистра обороны РФ Анатолия Антонова, на стороне «Исламского государства» воюют 25-30 тысяч иностранцев, в том числе из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если они вернутся домой, неся с собой потенциал насилия и экстремизма, то будут пропагандировать радикальные идеи в наших странах или станут организаторами диверсий», - считает замминистра.
По его словам, не допустить возвращения боевиков домой - ключевая совместная задача.
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Как сообщал УНИАН, 59 человек, которые принимали участие в конфликте в Сирии, планировали использовать Украину как транзитную зону.
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