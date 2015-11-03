В СБУ рассказали, сколько боевиков ИГИЛ пытались проникнуть в Украину

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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"В течение 2015 года СБУ совместно с пограничниками и милицией блокировала въезд на территорию нашего государства 59 лицам, которые принимали участие в военном конфликте в Сирии. Боевики международных террористических организаций "Исламское государство", "Фронт ан-Нусра" и "ИмаратКавказ" принудительно возвращены в страны происхождения", - говорится в сообщении.

Большинство из них по подозрению в террористической деятельности уже были депортированы из Турции, Иордании и Египта, а некоторые даже имели судимость за совершение насильственных преступлений.

Боевики рассматривали Украину как транзитную территорию, где можно пройти лечение или изготовить поддельные документы для выезда в сирийско-иракскую зону военного конфликта.

В СБУ также добавили, что 29 октября был запрещен въезд на территорию Украины гражданину Российской Федерации, который в составе террористической организации "Исламское государство" принимал участие в боевых действиях в Сирии. В нашу страну он прибыл из Турции.

Кроме того, по материалам СБУ в течение года зарегистрировано 10 уголовных производств по фактам изготовления и использования поддельных документов в интересах сторонников террористических организаций.