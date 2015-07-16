Disney начал разработку фильма по мотивам одного из своих мультфильмов

Планируется создать не анимационную, а игровую картину - с живыми актерами. Сценарий к приключенческой комедии напишут Демиан Шеннон и Марк Свифт, известные по хоррору "Пятница 13-е", сообщает The Hollywood Reporter, передает Lenta.ru.

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В центре истории окажется друг Аладдина - добрый дух Джинн. В ленте расскажут, как он стал рабом волшебной лампы. Продюсером фильма выступит Трип Винсон, который сейчас работает над лентой о Прекрасном принце.

Даты съемочного процесса и выхода картины в прокат пока не уточняются. Неизвестны также имена режиссера и исполнителей главных ролей.

Мультипликационный фильм "Аладдин" вышел на экраны в 1992 году и стал одной из самых успешных картин студии - она получила две премии "Оскар" и заработала более $500 млн в мировом прокате. Джинна в мультфильме озвучил актер Робин Уильямс (покончил с собой в 2014 году). В 1994 году появился сиквел "Возвращение Джафара", а в 1996 году - триквел "Аладдин и король разбойников".

История Аладдина и Джинна рассказывается в сборнике арабских сказок "Тысяча и одна ночь". В сказке герой - подросток, которого обманом заставляют выкрасть из тайной пещеры волшебную лампу. Вскоре Аладдин узнает о магических свойствах предмета, а живущий в лампе дух помогает ему обрести богатство и жениться на дочери султана. В рассказе джинн описывается как дух, который безоговорочно выполняет поручения владельца лампы. Дружеские отношения между ним и Аладдином - находка диснеевских аниматоров.