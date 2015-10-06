Россия отрицает нанесение авиаударов в сирийской Пальмире

Об этом заявил 6 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

"Все сообщения зарубежных СМИ, что российские самолеты якобы нанеслии воздушные налеты по городу Пальмира - абсолютная ложь", - сказал Конашенков.

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"Наша авиация в Сирии не работает по населенным пунктам и тем более по расположенным там же архитектурным памятникам", - добавил генерал. Он отметил, что "пока этим активно пользуются боевики "Исламского государства", которые, находясь в Пальмире, как известно из тех же иностранных СМИ, буквально на днях взорвали там знаменитую Триумфальную арку".

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на сводку сирийского государственного телевидения сообщил, что российские самолеты нанесли удары по позициям группировки "Исламское государство" (ИГ) в окрестностях Пальмиры.