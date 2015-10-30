Китай предупредил США о существовании риска войны из-за "незначительного инцидента"

При этом он назвал действия Вашингтона в Южно-Китайском море "провокационными", передает РИА Новости по информации агентства Рейтер.

Китайский адмирал сделал данное заявление в ходе состоявшейся в четверг видеоконференции с американским коллегой адмиралом Джоном Ричардсоном.

Читайте такжеВласти Китая отменяют политику "Одна семья - один ребенок"

Представитель США, выступая ранее, отметил, что стороны договорились провести переговоры, чтобы избежать конфликтных ситуаций в регионе.

МИД Китая во вторник сообщил, что американский эсминец Lassen без разрешения Пекина вошел в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов Наньша (Спратли), которые Китай считает своими. МИД выразил протест США, заявив, что эти действия нарушают суверенитет Китая.

Пентагон подтвердил факт операции в Южно-Китайском море и не исключил подобных операций в будущем. По словам министра обороны Эштона Картера, операции "будут проводиться в ближайшие недели и месяцы". США заявляют, что будут осуществлять патрулирование, если сочтут, что оно соответствует международному праву.