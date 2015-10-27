Минобороны РФ назвало официальную причину смерти первого российского солдата в Сирии

Как заявили в министерстве, он покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС.

«Военнослужащий-контрактник, проходивший службу на авиабазе "Хмеймим" в качестве технического специалиста, покончил с собой во время отдыха после дежурства», - сообщили в Минобороны.

Изучив SMS-сообщения в телефоне 19-летнего военнослужащего, военные пришли к выводу, что причиной самоубийства якобы стал разлад в личных отношениях с девушкой. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств трагедии.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Сирии погиб первый российский военнослужащий. В некоторых СМИ появилась информация от группы Conflict Intelligence Team, которая исследуя информацию в соцсетях, выяснила, что в Сирии погиб российский контрактник, 19-летний Вадим Костенко с Кубани.

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Отметим, накануне разведка Минобороны Украины сообщила, что из Сирии в Севастополь были доставлены тела 26 погибших военнослужащих из состава 810 отдельной бригады морской пехоты (Севастополь) Береговых войск Черноморского флота.

По ее данным, в связи с невозможностью российского командования обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия пребывания, отмечаются массовые случаи инфекционных заболеваний личного состава ВС РФ на территории Сирии.