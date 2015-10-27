Сирийская оппозиция назвала российскую авиацию виновной в смерти более 200 мирных жителей

06:37, 27 октября 2015
Мир
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Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) заявила о том, что в результате авиаударов российской авиации с начала операции РФ в Сирии погибли более 200 мирных жителей.

REUTERS

Такие данные обнародовало агентство Associated Press со ссылкой на слова представителя оппозиции в ООН Наджибу Гадбана, передает ТСН.

По его информации с 30 сентября силы авиации РФ нанесли по территории Сирии более 297 авиаударов.

"Сирийская гражданская оборона" (The Syrian Civil Defense), отметила, что за это время погибло 436 мирных жителей.

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"Более половины этих смертей - следствие русской атаки", - заявил представитель ООН.

При этом Гадбан отметил, что действия России в Сирии направлены на уничтожение "умеренной" сирийской оппозиции, а не боевиков Исламского государства, как об этом заявляют в России.

Как сообщал УНИАН, представители сирийской оппозиции сообщают, что российская авиация в Сирии появляется на рассвете и в зависимости от цели она может сбросить обычные бомбы или запустить управляемые ракеты.

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