Последствия трагического ДТП во Франции сняли с воздуха (видео)

Соответствующую видеозапись на своем Twitter показала ВВС.

Pictures from @itele helicopter crew show scene of france's worst road accident in 33 years https://t.co/lBaUZxKfMKhttps://t.co/ijLKN3DvQt — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 23, 2015

Напомним, на юге Франции в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 42 человека. Авария произошла примерно в 57 километрах от города Бордо, автомобили загорелись после столкновения. В автобусе находились около 50 пассажиров.

Кроме того, Ксавье Саблетт, мэр городка Пюиссеген, вблизи которого произошла трагедия, заявил, что автомобильную аварию на юге Франции, жертвами которой стали десятки людей, вызвал грузовик-лесовоз, который заблокировал дорогу.