Последствия трагического ДТП во Франции сняли с воздуха (видео)

16:26, 23 октября 2015
Мир
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В интернете опубликовали видеозапись с места ДТП с участием грузовика и автобуса, которая произошла на юго-востоке Франции.

REUTERS

Соответствующую видеозапись на своем Twitter показала ВВС.

Напомним, на юге Франции в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 42 человека. Авария произошла примерно в 57 километрах от города Бордо, автомобили загорелись после столкновения. В автобусе находились около 50 пассажиров.

Кроме того, Ксавье Саблетт, мэр городка Пюиссеген, вблизи которого произошла трагедия, заявил, что автомобильную аварию на юге Франции, жертвами которой стали десятки людей, вызвал грузовик-лесовоз, который заблокировал дорогу.

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