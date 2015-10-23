МВД Франции: все 42 погибших в аварии в Жиронде были французами

Об этом сообщил представитель МВД страны Пьер-Анри Бранде. Большинство жертв - пенсионеры, которые направлялись на отдых на прибрежный курорт, передает Би-би-си.

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Ранее сообщалось, что автобус и грузовик столкнулись на шоссе возле города Либурн в департаменте Жиронда, после обе машины загорелись. Трагедия произошла около 7:30 по местному времени.

По последним данным, выжили 8 человек, четверо из них ранены, двое получили тяжелые ранения.

На месте аварии работают около 60 пожарных. Как ожидается, к месту ДТП прибудет премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал происшествие "огромной трагедией" и пообещал провести тщательное расследование.

ДТП в Жиронде стало крупнейшей аварией на дорогах Франции с 1982 года.