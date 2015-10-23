Обвиняемый по делу Немцова просит Путина отправить его воевать в Сирию
Обвиняемый по делу об убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить ему принять участие в боевой операции на территории Сирии против «Исламского государства».
Об этом сообщает «Москва».
В письме, которое есть в распоряжении агентства, Дадаев обращается к президенту с просьбой дать возможность «доказать свою невиновность».
«Если понадобится, я бы хотел принять участие в военной кампании на территории Сирии против ИГИЛ», - говорится в письме.
Дадаев отмечает, что, по его мнению, он был незаконно задержан, и единственное доказательство его вины - признание, которое является вынужденным самооговором в связи с угрозой применения к нему физического насилия, несовместимого с менталитетом и вероисповеданием.
Обвиняемый по делу об убийстве политика также напоминает, что является кавалером ордена Мужества, обладателем медали «За отвагу», участником боевых действий на Северном Кавказе и ветераном боевых действий.
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Как заявил радиостанции «Говорит Москва» адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев, его подзащитный обратился к главе государства после заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности отправить бойцов в Сирию.
По словам адвоката, Рамзан Кадыров ранее обращал внимание на патриотизм и личные качества Заура Дадаева.
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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.
Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.