Обвиняемый по делу Немцова просит Путина отправить его воевать в Сирию

Об этом сообщает «Москва».

В письме, которое есть в распоряжении агентства, Дадаев обращается к президенту с просьбой дать возможность «доказать свою невиновность».

«Если понадобится, я бы хотел принять участие в военной кампании на территории Сирии против ИГИЛ», - говорится в письме.

Дадаев отмечает, что, по его мнению, он был незаконно задержан, и единственное доказательство его вины - признание, которое является вынужденным самооговором в связи с угрозой применения к нему физического насилия, несовместимого с менталитетом и вероисповеданием.

Обвиняемый по делу об убийстве политика также напоминает, что является кавалером ордена Мужества, обладателем медали «За отвагу», участником боевых действий на Северном Кавказе и ветераном боевых действий.

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Как заявил радиостанции «Говорит Москва» адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев, его подзащитный обратился к главе государства после заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о готовности отправить бойцов в Сирию.

По словам адвоката, Рамзан Кадыров ранее обращал внимание на патриотизм и личные качества Заура Дадаева.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.