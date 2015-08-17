За убийство Немцова был выплачен аванс в полмиллиона рублей - СМИ

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, помимо письменных показаний Заура Дадаева, которые ранее приводило агентство, существует еще его рассказ, сделанный на видеокамеру. Он гораздо более подробный и содержит много информации, не попавшей в письменный протокол.

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Так, Дадаев признается, что загадочный Русик не только обещал за убийство Немцова 15 млн рублей (по 5 млн рублей каждому из исполнителей), но выплатил аванс в размере 500 тысяч рублей. Как подозревают в СК РФ, обнаруженные при задержании у Дадаева 100 тысяч рублей, были частью этой суммы. Сам Заур позже заявил, что в момент, когда его скрутил спецназ, на нем еще были наградные часы с портретом Рамзана Кадырова, однако они куда-то пропали после задержания.

Политик Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту.