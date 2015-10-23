Воздушные удары России в Сирии лишь усиливают "Исламское государство" - США

Как заявила постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр, эти удары, которые убивают десятки гражданских людей, заставляют тысячи убегать из домов, разрушают школы и базары, дают исламистам новые силы, передает Радио Свобода.

Выступая в четверг на заседании Совета безопасности ООН, она вспомнила анализ официальных данных Министерства обороны России об ударах в Сирии, который осуществило агентство «Рейтерс»: почти 80 процентов российских ударов осуществлены по территориям, где нет боевиков «Исламского государства».

Как отметила Пауэр, Россия своими атаками против неэкстремистских противников Асада тем самым усилила относительную мощь «Исламского государства», и эта группировка воспользовалось российско-сирийской кампании и захватило новые территории в сельской местности провинции Алеппо на севере Сирии.

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С тех пор, как Россия начала свои удары в Сирии, карта позиции сторон в Сирии изменилась в пользу «Исламского государства», добавила представитель США.