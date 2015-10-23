МИД проверяет информацию о наличии украинцев среди погибших в ДТП во Франции

10:51, 23 октября 2015
Общество
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В МИД проверяют, есть ли граждане Украины среди погибших в результате автокатастрофы на юге Франции.

УНИАН

Об этом УНИАН сообщил первый секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.

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«Мы сейчас проверяем эту информацию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 42 человека погибли в результате столкновения автобуса и грузовика вблизи Либурна во Франции.

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