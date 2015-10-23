МИД проверяет информацию о наличии украинцев среди погибших в ДТП во Франции
10:51, 23 октября 2015Общество
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В МИД проверяют, есть ли граждане Украины среди погибших в результате автокатастрофы на юге Франции.
Министерство иностранных дел Украины / УНИАН
Об этом УНИАН сообщил первый секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.
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«Мы сейчас проверяем эту информацию», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 42 человека погибли в результате столкновения автобуса и грузовика вблизи Либурна во Франции.
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