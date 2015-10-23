В армии Асада заявили, что уничтожили более 300 террористов в Латакии

Об этом, ссылаясь на официального представителя ВС Сирии, бригадного генерала Али Майхуба, сообщают "РИА Новости".

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Отмечается, что Сирийские войска взяли под контроль Джуб аль-Ахмар, часть города Сальма, а в пригородах Дамаска армия Асада установила полный контроль над районом Маджбаль в городе Хараста.

"В провинции Латакия уничтожены более 300 террористов, машины с пулеметами в районе городов Сальма и Сад Бадрадун. Наши войска контролируют Джуб аль-Ахмар и часть города Сальма", - сказал он.

"В пригородах Дамаска армия установила полный контроль над районом Маджбаль в городе Хараста, нанесла артиллерийское поражение группировкам в квартале Нола в Восточной Гуте, уничтожила большое количество террористов", - добавил аль-Ахмар.

Отметим, ранее Соединенные Штаты Америки резко раскритиковали Россию за ее воздушные удары в Сирии по противникам режима президента Башара аль-Асада, заявляя, что эти удары только усиливают экстремистскую группировку "Исламское государство", против которого они якобы направлены.