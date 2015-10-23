Британцы рассекретили документ 60-летней давности, в котором предсказана нынешняя операция РФ в Сирии - FT

Об этом говорится в докладной записке для британского премьер-министра Гарольда Макмиллана, подготовленной в 1957 году.

Как сообщает ТСН.uа cо ссылкой на The Financial Times, документ был рассекречен в Великобритании в пятницу, 23 октября.

Согласно сообщению, в записке также перечисляются возможные меры, на которые могла пойти советская власть. Речь идет о масштабных поставках оружия в Сирию, размещении в этой стране авиации, бомбардировках вражеских сирийской власти сил, "войне нервов" с Турцией и отправке в Средиземное море кораблей в противовес НАТО. Кроме того, не исключено появление загадочных российских "добровольцев", цитирует секретный доклад газета.

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Сценарий, описанный в записке, подготовленной британскими дипломатами и спецслужбами, в значительной степени совпадает с текущей политикой России в Сирии, отмечает The Financial Times.

"Часть действий СССР будет направлена на "улучшение ситуации" для них везде и "создания проблем" для Запада, где только возможно", - говорилось в документе.

Кроме того, как отметили в записке, Кремль "развяжет всемирную пропагандистскую кампанию, которая покажет Сирию как невинную жертву агрессии США, Соединенного Королевства и Франции".

Напомним, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.