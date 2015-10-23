В сети появилось видео применения РФ огнеметных систем "Солнцепек" в Сирии

Видео применения этих систем залпового огня калибра 220-мм распространено официальным каналом сил национальной обороны Сирии.

На данном видео видно, как боеприпасы ТОС-1А поражают позиции повстанцев в горах в провинции Латакия.

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Стоит отметить, что реактивные снаряды тяжелых огнеметов обладают небольшим радиусом действия (3-4 км), однако их термобарические боеприпасы имеют чрезвычайно сильный поражающий эффект. Так, температура в эпицентре взрыва повышается до тысячи градусов, гарантированно сжигая все живое на открытой местности или в укрытиях. Кроме того, объемный взрыв сжигает атмосферный кислород, что резко уменьшает давление, и те, кто выжил, все равно погибнут от разрыва внутренних органов.

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Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) говорит о минимум 127 гражданских лицах, которые погибли из-за российских авиаударов на сегодняшний день.

Президент РФ Владимир Путин продолжает объяснять вмешательства Москвы во внутренние дела Сирии борьбой с "Исламским государством". Тем не менее, большинство российских авиаударов были направлены против повстанцев, которые выступают против ИГ и правящего режима президента Башара Асада.