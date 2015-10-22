На Донбассе наемников вербуют в "отряды добровольцев" для войны в Сирии - разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Установлено развертывания сети вербовочных пунктов в оккупированных районах Донецкой области для формирования "отрядов добровольцев" для участия в боевых действиях на территории Сирии", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что разведка обнаружила минимум два таких пункта на территории Донецка. Кроме того, в Харцызске и Макеевке распространяют агитматериалы, призывая вступать в "интернациональный батальон "Крестоносец".

В ГУР отметили, что упомянутым наемникам не предоставляют никаких соцгарантий, кроме обещаний о высокой денежной награде.

Ранее украинская разведка сообщала, что из-за нехватки средств Генеральный штаб ВС России вынужден отказаться от комплектования подразделений, которые привлекаются к боевым действиям на территории Сирии, личным составом на контрактной основе (получают около 150 тыс. рублей в месяц). Поэтому Кремль вынужден использовать кадровых военнослужащих со штатным должностным окладом (до 85 тыс. рублей).