Путин на "Валдайском клубе" обсудит возможность Третьей мировой войны – Rzeczpospolita

Об этом сообщает Rzeczpospolita. Издание добавляет, что во встрече "Валдайского клуба" должны взять участие 129 экспертов и политиков, из них 88 – иностранцы.

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"Мы надеемся на участие в дискуссии выдающихся российских политиков, таких как глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр финансов Игорь Шувалов и министр иностранных дел Сергей Лавров", - сказал глава фонда, который организовал мероприятие, Андрей Быстрицкий.

Также на форуме ожидают бывшего канцлера Австрии Вольфгана Шусселя, американского историка-исследователя СССР из Гарвардского университета Тимоти Колтона, а также Владимира Путина. Выступление российского президента в Сочи ждут 22 октября, цитирует издание ZN.UA.

Главными темами для обсуждения для нынешнего "Валдайского клуба" станут война и мир, отношения между государствами и возможность развязывания мировой войны в ХХІ веке.