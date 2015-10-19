В Кремле рассказали о "латентной" коррупции в России и о "папочках с компроматом" на всех чиновников

По его словам, отмывание бюджетных денег и вывод их в офшор не декларируют, а счета на Кипре или "каких-нибудь Виргинских островах" тоже не указывают.

"Коррупция стала очень хитрой, латентной, доказательства по таким делам добываются весьма скрупулезно и тщательно. Значит, кому положено, хорошо искали и нашли", - заявил Иванов в интервью ТАСС.

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Также руководитель администрации Путина напомнил, что помимо прямой коррупции в России "по-прежнему очень неблагополучно с так называемым конфликтом интересов".

"Как это выглядит на практике? Наверняка знаете примеры, когда тот или иной чиновник принимает решение по распределению заказов на выполнение оплачиваемых из государственной казны работ либо по госзакупкам, а потом выясняется, что тендер удивительным образом достался компании, аффилированной с этим самым чиновником. Оказывается, дочка его там работает президентом. Или жена входит в совет директоров. Подобное происходит сплошь и рядом", - признался Иванов.

Предположение о том, что на всех чиновников «есть папочки с компроматом» и в нужный момент они кладутся Путину на стол, Иванов назвал чушью.

«Если такие папочки существуют, а культурно их надо называть делами, то находятся они в правоохранительных органах. Там, наверное, они есть. Даже не наверное, а наверняка. С бухты-барахты людей у нас не арестовывают», — заявил он.

Как сообщал УНИАН, Иванов также выступил с резкой критикой экспортной политики Украины, допустив при этом ряд некорректных высказываний.

"Украина из аграрно-технологической страны превращается в тупой ─ извините за грубое слово, но другого не нахожу ─ придаток для производства сельхозпродукции", - заявил он.