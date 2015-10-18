В Дагестане полиция разогнала людей, которые пришли на встречу с депутатами (видео)

Мероприятие посчитали несанкционированным митингом, семь человек были задержаны. По информации СМИ, есть и пострадавшие, сообщает newsru.com.

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С общественными активистами пытались встретиться депутаты "Партии ветеранов России", на голову разгромившей "Единую Россию" на выборах в городское собрание. Встречу назначили на 16 октября. Депутаты были уверены, что такой формат не требует согласования.

Однако силовики оцепили центральную площадь Буйнакска, где расположена администрация, чтобы не допустить встречи общественности с депутатами городского собрания от "Партии ветеранов России". Сотрудники полиции заявили, что встреча по сути является несанкционированным митингом. В итоге полиция не допустила проведения встречи, применив против собравшихся дубинки. Организаторы заявили, что сотрудники полиции сломали звукоусиливающую аппаратуру. Депутаты потребовали привлечь виновных в инциденте к ответственности, передает "Кавказский узел".

В субботу в Сети было опубликовано видео происходившего в Буйнакске.

После разгона акции в отдел полиции доставлены как минимум семь человек, которых сотрудники правоохранительных органов причислили к зачинщикам беспорядков, со ссылкой на представителя пресс-службы республиканского МВД пишет "Коммерсант". В министерстве заявили, что "полиция действовала в рамках закона".

Двоим из задержанных вменяется неповиновение сотрудникам правопорядка.

По данным полиции, пострадавших нет. При этом "Дождь" утверждает, что пострадавшие были, а одному из участников акции сломали пальцы. На своем сайте "Партия ветеранов" сообщила, что семеро ее депутатов получили ушибы при разгоне акции.

"Это мероприятие нельзя назвать митингом. Наши избиратели шли на запланированную встречу с депутатами в администрацию, но увидели, что полицейские оцепили центр. Конечно, люди остались и выразили протест, но полицейские повели себя неадекватно", - заявил глава партии Ильдар Резяпов.

После неудавшейся встречи представители "Партии ветеранов" подали жалобу на действия силовиков в прокуратуру. "Это был не митинг и не акция какая-то, это была обычная встреча избирателей с депутатами, но сотрудники силовых структур превратили наше мероприятие в массовое избиение граждан", - заявил "Кавказскому узлу" депутат городского собрания Гасан Маликов.

"Партия ветеранов России" 13 сентября отпраздновала крупную, хоть и локальную победу: на выборах в городской совет Буйнакска, которые прошли 13 сентября, она набрала 68,8% голосов и получила 17 из 21 места.

28 сентября председателем собрания депутатов города был избран представитель партии Заур Шахвердиев. Депутаты партии требуют переизбрать мэра города: члена "Единой России" Гусейна Гамзатова назначили на этот пост за неделю до потери большинства, на внеочередной сессии горсобрания 8 сентября.