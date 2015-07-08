Единороссы отвергли обвинения в краже флага - французы разрешили

Об этом сообщил в эфире «Русской службы новостей» замглавы столичного отделения партии Алексей Лисовенко. Так он прокомментировал обвинения в адрес «Единой России» по поводу плагиата флага натуралов.

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«Мы связались с французской стороной. Вы знаете, что очень похож наш логотип на тот, который использовался во Франции, когда были многомиллионные марши в поддержку традиционных ценностей. Они поддержали нашу идею о проведении подобного марша в Москве», — рассказал Лисовенко. При этом он отметил, что партийный дизайнер решил добавить на французский флаг натуралов ещё одного ребёнка, «так как в русских традициях многодетные семьи».

Использовать символ московское отделение планирует уже сегодня: в Сокольниках состоится вечерняя прогулка, как назвал эту акцию Лисовенко. Она будет называться «Настоящая семья». Планируется, что во время прогулки семьи поднимут над собой флаг натуралов. По мнению Замглавы столичного отделения «Единой России» это мероприятие нельзя назвать акцией, поэтому партия не стала согласовывать её проведение с властями города.