Бундестаг одобрил ужесточение миграционного законодательства

За изменения закона проголосовали 475 депутатов, против - 68, еще 57 воздержались, сообщает "Немецкая волна". Согласно принятому документу, в список безопасных стран происхождения войдут Албания, Косово и Черногория. Это позволит ускорить процесс высылки их граждан на родину после подачи заявления на предоставление убежища.

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Планируется также ускорение высылки из Германии тех мигрантов, которые просят убежище в стране по экономическим соображениям. Мигранты, у которых истек срок пребывания в Германии, теперь будут высылаться из страны без предупреждения.

Кроме того, финансовая помощь мигрантам в местах первичного распределения будет по возможности заменена социальной. Выплаты будут доступны мигрантам только на месяц вперед, определенным группам сократят денежное пособие.

Документ также предусматривает финансовую помощь федеральным землям и постоянное участие правительства в расходах на мигрантов. С 2016 года правительство намерено выделять федеральным землям по 670 евро в месяц на каждого мигранта с момента его регистрации и до окончания рассмотрения прошения. В следующем году земли могут получить из федерального бюджета около 4 млрд евро.

Уже 16 октября законопроект будет вынесен на обсуждение бундесрата и в случае одобрения вступит в силу с ноября.