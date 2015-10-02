Глава МВД Германии обвинил мигрантов в неблагодарности

"До лета беженцы были благодарны нам, спрашивали, где полиция, где федеральные управления, куда их распределят", - сказал в эфире канала ZDF, сообщает "ЕвроПравда". Однако с тех пор, по словам министра, многое изменилось.

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"Сейчас есть много беженцев, которые убеждены, что сами смогут себя распределить, куда они хотят. Они ищут удобств, заказывают такси, тратят деньги, проезжая сотни километров по Германии. Они протестуют, потому что им не нравится жилье, создают проблемы, потому что недовольны едой, устраивают драки из-за нехватки удобств", - сказал Томас де Мезьер.

При этом он подчеркнул, что мигранты должны подчиняться решениям властей о распределении и уважать правовую систему Германии.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге в центре для беженцев произошла массовая драка с участием около 200 мигрантов из Сирии и Афганистана. Они подрались, потому что не смогли поделить душ. До того в этом же центре мигранты объявили голодовку из-за неудовлетворительных условий содержания.