У берегов Греции катер береговой охраны столкнулся с перевозившей мигрантов лодкой

Неподалеку от острова Лесбос катер береговой охраны Греции столкнулся с лодкой, перевозившей мигрантов. Об этом сообщает газета "Прото тема".

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"Один из катеров береговой охраны Греции, согласно полученной информации, столкнулся недалеко от острова Лесбос с лодкой, перевозившей мигрантов. В данный момент в районе столкновения проводится поисковая операция, так как стало известно, что восемь мигрантов после инцидента пропали без вести", - сообщает издание.

Как сообщалось, Евросоюз может предложить Турции безвизовый режим в обмен на помощь с мигрантами.

По данным агентства ЕС по безопасности внешних границ, в ЕС с начала 2015 года прибыли около 710 тыс. мигрантов. Около половины – через греческие острова.