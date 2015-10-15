Евродепутат: любые сигналы ЕС России относительно возможности пересмотреть санкции только нанесут вред
00:02, 15 октября 2015Мир
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В Европейском парламенте говорят, что любые сигналы России о возможности пересмотреть санкции только нанесут вред.
ЕС должен прислать миссию в рамках Общей политики безопасности и обороны / facebook.com
Такое убеждение в среду в рамках пленарного заседания ЕП высказал депутат Пятрас Ауштрявичюс (группа Альянса либералов и демократов, Литва), передает собственный корреспондент УНИАН.
"Я уверен, что сейчас посылать любые сигналы Москве о возможности смягчить или снять санкции будет слишком рано и поэтому нанесет вред. Кремль расценит это как нашу слабость", - заявил он.
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Ауштрявичюс считает, что вместо этого ЕС должен сосредоточиться на том, чтобы направить миссию в рамках Общей политики безопасности и обороны, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной помощи".
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