Евродепутат: любые сигналы ЕС России относительно возможности пересмотреть санкции только нанесут вред

Такое убеждение в среду в рамках пленарного заседания ЕП высказал депутат Пятрас Ауштрявичюс (группа Альянса либералов и демократов, Литва), передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я уверен, что сейчас посылать любые сигналы Москве о возможности смягчить или снять санкции будет слишком рано и поэтому нанесет вред. Кремль расценит это как нашу слабость", - заявил он.

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Ауштрявичюс считает, что вместо этого ЕС должен сосредоточиться на том, чтобы направить миссию в рамках Общей политики безопасности и обороны, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной помощи".