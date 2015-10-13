Появились фото реконструированной части сбитого над Донбассом Boeing 777
15:36, 13 октября 2015Мир
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В интернете появились фото реконструированных частей Boeing 777, сбитого над Донетчиной 17 июля 2014 года.
Стоит отметить, что реконструкцию презентовали во время отчета по катастрофе рейса MH17.
Нидерландские эксперты собрали из обломков носовую часть самолета, катастрофа которого произошла на Донбассе.
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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Погибли 298 человек, которые находились на его борту.
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