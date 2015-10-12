Следователи из Нидерландов готовы подтвердить, что Boeing 777 сбила российская ракета - The Sunday Times

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщили в The Sunday Times, передает Инопресса.

Отмечается, что официальная презентация итогов расследования намечена на вторник, а доклад о том, на ком лежит ответственность за обстрел авиалайнера, "будет опубликован не раньше середины следующего года".

Собранные доказательства "говорят о том, что Россия предоставила оружие повстанцам, а они потом сбили борт MH17, считая, что это украинский военный самолет", пишет корреспондент Боян Панчевски. Итоги расследования, по его словам, должны показать несостоятельность версии, что самолет был сбит ракетой "воздух-воздух", выпущенной украинским истребителем.

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"Конечно, строить домыслы людям не запретишь, но в нашем докладе будут все фактические доказательства, и в выводах мы совершенно уверены", - цитирует The Sunday Times человека, приближенного к расследованию.

Далее приводятся слова неназванного "сепаратиста, под командованием которого находится несколько сотен бойцов": "Самолет сбили по ошибке. Когда "Бук" только привезли, сепаратисты стали смеяться. Черт разберет, как этой штуковиной пользоваться. На самом деле управлять ею намного проще, чем мы думали".

Как отмечает The Sunday Times, производитель установок "Бук", российский оружейный концерн "Алмаз-Антей", намеревается одновременно с голландским докладом выпустить свой собственный, в котором планирует назвать "истинную причину" катастрофы. Представители концерна утверждают, что "Буки" той модели, из которой был сбит "Боинг", в России не производятся с 1999 года, зато стоят на вооружении украинской армии.

По данным The Sunday Times, для завтрашней презентации голландская следственная группа "частично реконструировала" борт MH17 из собранных в районе крушения обломков.

Ранее экспертно-журналистская группа Bellingcat, специализирующаяся на проведении расследований по открытым источникам, опубликовала свой итоговый доклад по расследованию катастрофы рейса MH17 на Донбассе. В нем она установила личности четырех человек, которые могли вести машину, транспортировавшую "Бук".