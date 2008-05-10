США: полеты беспилотников помогают Грузии знать обстановку

Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза опасается военных провокаций в регионе грузино-абхазского конфликта и считает, что полеты грузинских беспилотных самолетов-разведчиков над Абхазией помогают Грузии чувствовать себя в безопасности.

"Это помогает грузинской стороне чувствовать себя в безопасности и знать что происходит или не происходит в Абхазии, какие происходят передвижения войск", - сказал Брайза на брифинге в Сухуми после встречи с президентом Абхазии Сергеем Багапшем.

Абхазия сообщила, что с 18 марта сбила пять беспилотных самолетов-разведчиков. Тбилиси заявил, что сбит всего один самолет, а сообщения об уничтожении других назвал провокацией. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что беспилотные самолеты не прекратят полеты.

"Мы понимаем, что здесь (в Абхазии) люди испытывают определенные неудобства в связи с летательными аппаратами. На наш взгляд, в реальности в Тбилиси существуют огромные опасения, что Россия может спровоцировать какие-то действия, которые приведут к военным столкновениям здесь в Абхазии", - цитирует Брайза РИА "Новости".

Американский дипломат заявил, что в руководстве России "есть очень конструктивные люди". "Поэтому, я надеюсь, в результате работы с нашими коллегами в Москве, Тбилиси и Сухуми мы найдем способ для снятия напряжения и достижения высшей степени военной прозрачности", - сказал Брайза.