Минобороны Чехии: Россия может финансировать перевозку беженцев в Европу

Об этом заявил министр обороны Чехии Мартин Стропницкий в интервью MF Dnes, передает Европейская правда.

"От министра обороны Венгрии получил информацию, которую я не могу точно подтвердить, но у меня нет оснований не верить ей, что на территории Балкан были в больших количествах поставлены автобусы", - отметил он.

"Никто не знает, откуда они прибыли, но вполне возможно финансируются Россией", - отметил министр.

По его словам, именно на этих атвобусах происходило передвижение беженцев к шенгенской границе.

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"Я не могу этого доказать, но можно задать вопрос, чьим интересам служит нынешняя массивная кампания, нацеленная на Европейский Союз", - сказал Стропницкий.

Как сообщал УНИАН Евросоюз разработал секретный план о депортации нескольких сотен тысяч мигрантов, которым отказали в получении статуса беженца. При этом, ЕС грозит разрывом торговых соглашений с государствами, которые откажутся принимать своих депортированных граждан.