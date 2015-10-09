Россия заявила о значительном усилении аэроразведки НАТО вдоль своих границ

Об этом заявил постпред России в НАТО Александр Грушко, передает РИА «Новости».

«Отмечаем, что существенно увеличилось число полетов разведывательной авиации вдоль российских границ. Фактически достигнуто постоянное военно-морское присутствие группировок НАТО в акватории Балтийского и Черного морей», - отметил он.

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Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что НАТО прикрывает планы экспансии в сторону границ России мнимыми предлогами об угрозе со стороны Москвы.

Отметим, ранее МИД Турции заявил, что российские военные самолеты дважды в течение трех дней нарушили турецкое воздушное пространство.

Минобороны РФ назвало инцидент "ошибкой" и следствием неблагоприятных погодных условий. Москва уверила Анкару, что больше такое не повторится. Но НАТО не считает произошедшее случайностью и потребовало от РФ разъяснений.