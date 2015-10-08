В Кремле обвинили НАТО в попытке прикрыть планы экспансии предлогами об угрозе России

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надуманный предлог, который я озвучивал, о мнимой угрозе, которая исходит от России, наверное, это и есть тот камуфляж, которым прикрываются планы по дальнейшей экспансии НАТО в сторону наших границ», - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что этот проект «не новый», он идет десятки лет, «ничего, кроме сожаления это вызвать не может».

Читайте такжеВмешательство России в Сирии может заставить Обаму выбирать: действовать или уступать - The Washington Post

Он подчеркнул, что «любые планы по приближению военной инфраструктуры НАТО к Российской Федерации», безусловно не останутся без ответа.

Читайте такжеРоссийские истребители приблизились к дронам США в воздушном пространстве Сирии

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада, которых поддерживают США.