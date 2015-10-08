В парламенте Косово бросили гранату со слезоточивым газом (фото, видео)
15:17, 08 октября 2015Мир
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Оппозиция в парламенте Косово сорвала работу парламента, бросив в зал гранату со слезоточивым газом.
Таким образом оппозиция выразила протест против соглашения с Сербией / eurointegration.com.ua
Таким образом оппозиция выразила протест против соглашения с Сербией, которое было заключено под эгидой ЕС и предоставляет больше полномочий регионам, где большинством населения являются сербы, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Associated press.
Гранату бросил в зал один из оппозиционных депутатов, после этого его заполнил слезоточивый газ.
При этом сессию решили не закрывать, и парламент продолжил работу, хотя решения и принимались по ускоренной процедуре.
Гранату бросил в зал один из оппозиционных депутатов / eurointegration.com.ua
Оппозиция сопровождала работу парламента свистом.
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