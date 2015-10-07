Дети русских шпионов требуют назад канадское гражданство - Time

Об этом пишет издание Time.

Александр и Тимофей Вавиловы были рождены в Торонто, однако недавно были депортированы в Россию и лишены канадского гражданства после того, как выяснилось, что их родители Андрей Безруков и Елена Вавилова подозреваются в шпионаже.

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Молодые люди настаивают на том, что ничего не знали о деятельности своих родителей. Они также обратились в суд Канады с просьбой восстановить их сертификаты, подтверждающие канадское гражданство. Канадский суд утверждает, что не может этого сделать, поскольку родители Вавиловых работали на иностранное правительство.

Адвокат братьев заявил, что наказывать детей за поступки родителей неправильно «с моральной и правовой точек зрения».

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«Это несправедливо - наказывать нас за то, к чему мы не имеем никакого отношения. Мы не сделали ничего плохого», - комментирует Александр Вавилов. «Вне зависимости от того, решит ли правительство Канады восстановить наше гражданство или нет, я всегда буду канадцем в сердце», - добавил он.

В настоящее время Александр учится в Европе, а его брат работает в сфере финансов в Азии.