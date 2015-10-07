Дети русских шпионов требуют назад канадское гражданство - Time

21:07, 07 октября 2015
Мир
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Сыновья двух россиян, обвиненных в шпионаже, требуют вернуть им гражданство Канады.

Дети шпионов / thestar.com

Об этом пишет издание Time.

Александр и Тимофей Вавиловы были рождены в Торонто, однако недавно были депортированы в Россию и лишены канадского гражданства после того, как выяснилось, что их родители Андрей Безруков и Елена Вавилова подозреваются в шпионаже.

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Молодые люди настаивают на том, что ничего не знали о деятельности своих родителей. Они также обратились в суд Канады с просьбой восстановить их сертификаты, подтверждающие канадское гражданство. Канадский суд утверждает, что не может этого сделать, поскольку родители Вавиловых работали на иностранное правительство.

Родители Вавиловых / thestar.com

Адвокат братьев заявил, что наказывать детей за поступки родителей неправильно «с моральной и правовой точек зрения».

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«Это несправедливо - наказывать нас за то, к чему мы не имеем никакого отношения. Мы не сделали ничего плохого», - комментирует Александр Вавилов. «Вне зависимости от того, решит ли правительство Канады восстановить наше гражданство или нет, я всегда буду канадцем в сердце», - добавил он.

В настоящее время Александр учится в Европе, а его брат работает в сфере финансов в Азии.

Дети шпионов / thestar.com

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