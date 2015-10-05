Россия не получала официальных запросов от Ирака об авиаударах по ИГИЛ - Лавров
13:31, 05 октября 2015Мир
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявляет, что Россия не получала официальных запросов от Ирака об авиаударах по ИГИЛ.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
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Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что РФ развернула в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», предназначенные для подавления авиационных радаров и противодействия беспилотникам.
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