Россия не получала официальных запросов от Ирака об авиаударах по ИГИЛ - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Читайте такжедоказали высочайшую эффективность

Читайте такжеВ сети появилось видео с неразорвавшейся авиабомбой, которую РФ бросила на один из городов Сирии

Ранее сегодня российские СМИ сообщили, что РФ развернула в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», предназначенные для подавления авиационных радаров и противодействия беспилотникам.