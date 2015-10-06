В НАТО убеждены, что нарушение Россией воздушного пространства Турции не было случайным
Нарушение турецкого воздушного пространства российскими военными самолетами прошлых выходных "не выглядит как случайность".
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне министерской встречи Альянса, передает "ЕвроПравда".
Столтенберг также заявил, что Россия не предоставила никаких реальных объяснений" о двух нарушениях, которые он назвал "неприемлемыми".
"Российские боевые самолеты нарушили воздушное пространство Турции. Это недопустимо. Вот почему я вчера провел специальное заседание Североатлантического Совета", - сказал Столтенберг.
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При этом он отметил, что союзники по НАТО выразили солидарность с Турцией. Они осудили нарушение воздушного пространства НАТО россиянами.
"Я призываю Россию избегать эскалации напряженности в отношениях с Альянсом", - подчеркнул генсек НАТО.
Ранее УНИАН сообщал, что российский военный самолет второй раз нарушил воздушное пространство Турции в воскресенье, 4 октября.
Второй инцидент произошел на следующий день после того, как российский военный самолет в субботу, 3 октября, нарушил воздушное пространство Турции недалеко от границы с Сирией. На перехват тогда были подняты два истребителя F-16 ВВС Турции.