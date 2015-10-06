Россия нарушала воздушное пространство Турции дважды - СМИ (видео)
03:03, 06 октября 2015Мир
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Российский военный самолет второй раз нарушил воздушное пространство Турции в воскресенье, 4 октября.
Второй инцидент произошел на следующий день / vitalykuzmin.net
Это вынудило Анкару вновь вызвать посла РФ, передает Reuters.
Второй инцидент произошел на следующий день после того, как российский военный самолет в субботу, 3 октября, нарушил воздушное пространство Турции недалеко от границы с Сирией. На перехват тогда были подняты два истребителя F-16 ВВС Турции.
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Как сообщал УНИАН, ранее МИД Турции вызвал российского посла для того, чтобы выразить ему протест в связи с нарушением воздушного пространства страны.
Отмечается, что РФ подтвердила факт нарушения российским военным самолетом турецкого воздушного пространства в субботу.
Российские самолеты вновь нарушили воздушное пространство Турции
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