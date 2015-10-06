В Черное море войдет ракетный эсминец США
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG 78) во вторник войдет в Черное море.
Об этом сообщила "ЕвроПравда" со ссылкой на 6-й флот ВМС США.
"USS Porter (DDG 78) войдет в Черное море 6 октября, чтобы способствовать миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.
Как отмечают в 6-м флоте, операции судна в Черном море направлены на "повышение морской безопасности и стабильности, готовности и военно-морского потенциала с союзниками и партнерами США".
Читайте такжеАмериканские ВМС в Черном море почти всегда поджидает военный корабль РФ - вице-адмирал ВМС США
"Развернутые военно-морские силы, такие как USS Porter, продолжают демонстрировать, почему важно быть на передовой. Их присутствие продолжит совершенствовать наши возможности и взаимодействие с союзниками и партнерами", - заявил вице-адмирал 6-го флота США Джеймс Фогго.
Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG 78) и румынский корвет "Мачеллариу" провели совместные учения в Черном море.